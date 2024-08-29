気象台は、午後2時53分に、大雨警報（土砂災害）を山鹿市、玉東町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・山鹿市、玉東町に発表熊本県では、土砂災害や暴風に警戒してください。熊本、天草・芦北、球磨地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。熊本、天草・芦北地方では、高波や高潮に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□大雨警報・土砂災害29日夕方から30日昼過ぎにか