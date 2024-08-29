29日(木)朝に九州に上陸した台風10号は、ゆっくりとしたスピードで30日に九州を通り、その後中国・四国や近畿などに進む予想です。速度が遅いため台風の接近や通過による影響が長引く見込みです。暴風や大雨への厳重な警戒が引き続き必要です。台風10号は、29日(木)午後6時現在長崎県島原市付近にあって、ゆっくりと北北東に進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。今後の雨と風のシミュ