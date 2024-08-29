大相撲秋場所（９月８日初日、両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）の稽古総見が２９日、同国技館内の相撲教習所で行われ、横綱照ノ富士（伊勢ケ浜）は糖尿病の影響と両膝痛のため欠席した。欠席は横綱昇進後では初めて。コロナ禍を経て昨年５月に稽古総見が再開されて以降の４度は、いずれも参加していた。八角理事長（元横綱北勝海）は「体調が悪いっていうから仕方ないわね。場所まであと１週間くらいあるから、立て