「カーリング・アルゴグラフィックスカップ」（２９日、アルゴグラフィックス北見カーリングホール）１次リーグが行われ、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレが韓国のＴｅａｍＨａに延長戦の末７−６で勝利した。ロコ・ソラーレは今大会が今季２大会目。前週のアドヴィックスカップではリードの吉田夕梨花が腎臓結石の術後のため欠場し、“異例”の３人で戦い抜き、４位だった。今大会から吉田夕が復帰している。序