◆米大リーグドジャース６―４オリオールズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。自身と愛犬・デコピンのボブルヘッド配布デーに先頭打者本塁打＆２盗塁の大暴れを見せた。４打数２安打１打点、３得点でチームの勝利に大きく貢献した。先着４万個限定の人形を求めて試合開始の１