日本サッカー協会は２９日、千葉県内で会見を行い、２６年北中米Ｗ杯のアジア最終予選、中国戦（９月１０日・埼スタ）、バーレーン戦（同１５日・アウェー）のメンバー発表を行った。準強制性交致傷の疑いが不起訴処分となったＳランスＭＦ伊東純也（３１）＝フランス１部・Ｓランス＝が、途中離脱した昨年２月のアジア杯以来となる代表復帰を果たした。伊東は今年２月のアジア杯中に、一部週刊誌の性加害報道をきっかけに代表