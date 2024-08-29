オリックスは２９日、中嶋聡監督や選手、コーチ、スタッフ全員が仙台入りした。２８日のソフトバンク戦（長崎）に勝利し、試合後に福岡へバスで移動。宿舎到着は深夜で、台風１０号の接近による影響なども心配されたが、午前の飛行機で無事に移動することができた。３０日からの楽天４連戦（楽天モバイル）で先発を予定し、大阪で残留調整していた曽谷、宮城らも仙台で合流。残り２７試合で３位・ロッテと８ゲーム差だが、大逆