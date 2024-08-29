佐賀競馬を主催する佐賀県競馬組合は８月２８日、台風１０号の接近により、安全かつ公正な競馬の実施が困難であると判断し、２９日に予定していた交流重賞の第２４回サマーチャンピオン・Ｊｐｎ３を９月１日に順延すると発表した。ＪＲＡ所属騎手はＪＲＡの開催日と重なるため騎乗できなくなり、以下のJRA所属馬５頭が乗り替わりとなった。２枠２番ラプタス幸英明→金山昇馬５枠６番メイショウテンスイ西村淳也→倉