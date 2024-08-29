大分県国東市は午後2時15分、安岐町全域に「緊急安全確保」を発令しました。安岐川および荒木川が氾濫をしている恐れがあります。【映像】安岐町全域に「緊急安全確保」命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保してください。これは警戒レベルで最も高いレベル5の情報です。すでに何らかの災害が発生している可能性が極めて高い状況です。ただちに、安全の確保につとめてください。近くの建物や自宅の2階以上、斜