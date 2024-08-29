気象台は、午後2時49分に、洪水警報を岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、笠松町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岐阜県・岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、笠松町に発表美濃地方では、30日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岐阜市□洪水警報【発表】30日昼前にかけて警戒■大垣市□大雨警報・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピ