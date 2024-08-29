東京都庁職員が毎日午後に職場でラジオ体操？午後2時55分、東京都庁舎にラジオ体操の音楽が流れ始めると、踊りだす都の職員たち。外部との打ち合わせ中でも、会議中の職員も、腕を伸ばしたり、背中をそらせたり。都庁職員がラジオ体操をする理由は五輪と関係があった。金曜日に流れる東京都交響楽団演奏特別バージョンのラジオ体操は、YouTubeで公開されると28万回視聴突破とラジオ体操好きの間で話題沸騰中だ。パリ五輪で大活躍