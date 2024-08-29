Hyunsu YimJihoon Lee[ソウル ２９日 ロイター] - 韓国の尹錫悦大統領は２９日の記者会見で、誰が大統領でも米政府が北朝鮮を核保有国として受け入れることはないとの見解を示した。また、米日両国で近く政権が交代するが、日米韓の安全保障協力は継続する見通しだと述べた。尹大統領は北朝鮮に強硬姿勢を取る一方で、対日関係の改善や安保関係強化を進めてきた。