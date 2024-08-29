Joshua McElwee［バチカン市２８日ロイター］ - ローマ教皇フランシスコ（８７）は２８日、地中海を渡って欧州に入国する移民への扱いを強く非難し、移民船に援助を行わないことは「大罪」だと非難した。サンピエトロ広場で行った週定例の一般謁見で「移民を拒否するため、組織的に、あらゆる手段を講じる人々がいる。この行いが良心と責任を伴う場合、大罪になる」と述べた。その上で、移民のアクセス経路拡大と「正義、