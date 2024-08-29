[北京 ２９日 ロイター] - 中国政府高官によると、同国は米国からの技術輸出が制限される中、過去数年間で、コンピューティングデータセンターを建設する全国的なプロジェクトに４３５億元（６１億２０００万ドル）以上を投資してきた。中国国家データ局の劉烈宏局長が２９日の業界会議で、６月末時点の数字として明らかにした。新華社が伝えた。中国は習近平国家主席が推進する「デジタル中国」構想の実現に向けた取り組みの