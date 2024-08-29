【モデルプレス＝2024/08/29】北山宏光が、28日放送のフジテレビ系音楽バラエティー番組『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜よる11時〜）に出演。Number_iの岸優太の名前が出る場面があった。【写真】北山宏光、美女を抱きしめる◆北山宏光、後輩に関する悩み吐露この日はナインティナインとドライブを兼ね、商店街を散策するロケを行った北山。2023年Kis-My-Ft2を卒業し、TOBEへと移籍したが、「TOBEに来た13人は殆ど喋ったこ