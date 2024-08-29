日本マクドナルドは9月4日、一部を除く全国のマクドナルド店舗で、秋の風物詩“月見バーガー”など「月見ファミリー」シリーズ商品を発売する。【関連記事】KFC“とろ〜り月見”2024年発売、新登場「とろ〜り月見和風チキンカツバーガー具沢山タルタル」や「おもちカスタードの月見パイ」など提供/ケンタッキーフライドチキン2024年に登場する「月見ファミリー」は、史上最多の全10商品。定番の「月見バーガー」「チーズ月見」「〈