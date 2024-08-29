福岡県太宰府市にある気象庁の観測点で、最高気温３５度以上の猛暑日となった日が２７日までで連続４０日となり、全国の最長記録を更新した。２７日の最高気温は３７．２度だったが、２８日は台風１０号の影響で２９．３度にとどまり、連続４０日で確定した。同庁によると、昨年までの全国記録は２０２０年の岡山県高梁市の連続２４日。今年は連続２５日以上となった観測点が１７地点もあった。