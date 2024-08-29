囲碁の最年長対局記録保持者で97歳の杉内寿子八段が29日、自身の記録を「98日」更新しました。杉内寿子八段は午後2時半から東京・千代田区の日本棋院で14歳の張心治初段との対局に臨みました。杉内八段は昭和2年の1927年3月6日生まれで、この対局で自身が持つ最年長対局記録を98日更新し、97歳5カ月23日としました。