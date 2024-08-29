新疆ウイグル自治区カシュガル市にあるカシュガル古城景勝地で、訪れた観光客が木彫りの民芸品を買い求めていた。中国新聞網が伝えた。同景勝地は2015年7月20日に正式に発足して国家5A級景勝地になった。住民の生活圏と一体化した同景勝地には、非常に特徴的な迷宮都市のような街並みと自然の土で出来た建築群がある。（提供/人民網日本語版・編集/KS）