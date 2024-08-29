2024年8月28日（水）下北沢・「劇」小劇場にて、ゴツプロ！Presents 青春の会 第六回公演『大洗にも星はふるなり』が開幕した。開幕に先立って実施されたゲネプロのオフィシャル写真、出演者・スタッフコメントが届いたので紹介する。 撮影：渡邉和弘 撮影：渡邉和弘 撮影：渡邉和弘 本作は、青春の会の佐藤正和も所属するブラボーカンパニーにて、福田雄一の作・演出で2006年に初演、2009年、2019年に再演