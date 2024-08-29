始球式の練習は「2〜3週間」、ドジャースタジアムで“リハ”も【MLB】ドジャース 6ー4 オリオールズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・オリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、先頭打者弾となる42号ソロを放つなど、4打数2安打1打点2盗塁。史上2人目の「42本塁打-42盗塁」に到達した。自らのボブルヘッドデーで躍動し、勝利に大貢献。試合後の一問一答は以下の通り。