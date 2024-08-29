NEXCO中日本は8月29日、台風10号の影響で29日から30日にかけて、東高速道路と新東名高速道路で通行止めの可能性がある区間と通行止め開始見込みの時間について発表しました。 通行止めの可能性がある区間と、開始見込みの時間は次のとおりです。 ■東名高速道路 静岡IC～焼津IC 上下 8月30日（金）午前6時～午後0時 ■新東名高速道路 新静岡IC～島田金谷IC 上下 8月29日（木）午後6時～午前0時