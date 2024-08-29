日本サッカー協会は２９日、２０２６年北中米ワールドカップを目指すアジア最終予選（中国戦・バーレーン戦）のメンバーを発表。フランスのスタッド・ランスに所属するＦＷ伊東純也選手が選ばれました。伊東純也選手は、女性２人から「性的暴行を受けた」と刑事告訴されていましたが、大阪地検が今月「不起訴処分」としていました。日本サッカー協会は今年２月、「伊東純也選手に関する一部報道について、事実関係の内容について当