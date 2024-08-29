◇インターリーグドジャース6−4オリオールズ（2024年8月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が28日（日本時間29日）、本拠でのオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。今季4度目の先頭打者アーチとなる42号を含む2安打2盗塁で史上2人目となる「42−42」を達成した。チームも逆転勝利を飾った。この日は大谷と愛犬・デコピンの首振り人形（ボブルヘッド）が先着4万人に配布される日で、朝から球場外は長