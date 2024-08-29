熊本市によりますと、台風10号の接近に伴い、熊本西環状道路（一般県道砂原四方寄線）が、全面通行止めとなっています。 箇所：下硯川IC（熊本）～花園IC（熊本）期間：8月29日（木）13時～ 規制解除は安全が確保できてからということです。 最新情報は「熊本市ホームページ」をご確認ください。