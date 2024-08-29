日本時間午後９時半に４－６月期の米国内総生産（ＧＤＰ）改定値が発表される。大方の予想は前期比年率換算２．８％増となっており、速報値の同２．８％増から変わらないと見込まれている。４－６月期の米ＧＤＰ速報値が発表される前の７月１６日に発表された米小売売上高は、４月が前月比０．２％減、５月が同０．３％増、６月が同変わらずとなっていたのに対して、最新の発表では４月が前月比０．２％減に据え置か