初秋の箭扣長城北京市27日、箭扣長城の秋景色。（ドローンから、北京＝新華社記者/陳曄華）【新華社北京8月29日】中国北京市懐柔区にある箭扣（せんこう）長城で27日、木々が秋の日差しに照らされ、爽やかな秋景色が広がった。初秋の箭扣長城北京市27日、北京市延慶区にある九眼楼長城。（北京＝新華社記者/陳曄華）初秋の箭扣長城北京市27日、箭扣長城と後方に広がる雁栖湖。（ドローンから、北京＝新華社記者/陳曄華）初