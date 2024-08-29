【ニューヨーク時事】米情報セキュリティー企業クラウドストライクは２８日、２０２５年１月期通期の業績見通しを下方修正した。今年７月に同社製ソフトが原因で世界規模のシステム障害を引き起こしたことが響き、「逆風は１年程度続く」（財務担当幹部）と予想した。売上高見通しは最大３９億２２０万ドル（約５６００億円）で、システム障害前の６月に予想していた同４０億１０７０万ドル（約５８００億円）から引き下げた。