台風１０号の影響などにより、愛知県蒲郡市で２７日深夜に発生した土砂崩れは、県が土砂災害警戒区域に指定していない地域で発生した。県は継続的な救助が必要として、２８日、同市に災害救助法の適用を決定した。県内では今後も雨が続く見込みで、県の担当者は「警戒区域ではない地域でも土砂災害への注意を続けてほしい」としている。土砂崩れがあった現場では、巻き込まれた一家を知る人たちが心配そうに捜索を見守った。「