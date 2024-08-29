気象台は、午後2時36分に、洪水警報を高知市、いの町、越知町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】高知県・高知市、いの町、越知町に発表中部、西部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。高知県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高知市□大雨警報・土砂災害29日夜のはじめ頃から30日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水30日昼過ぎにかけて警戒