8月28日、牛丼チェーンを展開する「吉野家」の一部店舗で、ダチョウ肉（オーストリッチミート）を使用した、「オーストリッチ丼」が数量限定で販売開始されました。低脂肪で低カロリーながら、タンパク質や鉄分ビタミンをたっぷり含んだ“ヘルシーさ”が売りの「ダチョウ肉」。吉野家は、牛肉・豚肉・鶏肉に続く“第４の肉”として、このダチョウの肉に注目しているといいます。吉野家ホールディングス河村泰貴社長：吉野家は今