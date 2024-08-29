【次にくるマンガ大賞2024】 8月28日 発表 KADOKAWAは8月28日、｢次にくるマンガ大賞2024｣の結果を発表した。 「次にくるマンガ大賞」は2014年にKADOKAWAグループが創設したユーザー参加型のマンガ賞で、ユーザーが好きな作品に投票を行ない、大賞作品が決定する。 今回行われた投票では、エントリー数8,212作品（※投票総数522,257