日本サッカー協会(JFA)は29日、北中米ワールドカップアジア最終予選2試合に臨む日本代表メンバー27人を発表した。MF伊東純也(スタッド・ランス)が途中離脱となったアジア杯以来の代表復帰。DF望月ヘンリー海輝(町田)、DF高井幸大(川崎F)が初招集された。負傷のため招集外が続いていたMF三笘薫(ブライトン)もアジア杯以来の代表復帰。GK鈴木彩艶(パルマ)、FW浅野拓磨(マジョルカ)、FW細谷真大(柏)も復帰となった。一方でDF冨安