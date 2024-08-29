フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が28日に自身のインスタグラム(@bee18_official)を更新し、同日に26歳の誕生日を迎えたことを報告した。上田は「26歳になりました! 毎年盛大にお祝いしてくれる妻とぱてぽてありがとう また26歳も楽しく過ごして行けたらいいなと思っています! 今後ともよろしくお願いします!」と綴り、複数の写真を投稿。妻でモデルの由布菜月さんとのツーショット、一緒に誕生日を祝った愛犬などがカメ