２９日、ＦＩＦＡワールドカップ２６アジア最終予選の９／５（木）対中国代表＠埼玉）、９／１０（火）対バーレーン代表＠バーレーン）ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ（日本代表）メンバーが発表され、サンフレッチェ広島から大迫敬介選手が選出された。■大迫敬介選手プロフィールポジション：ＧＫ生年月日：１９９９年７月２８日身長／体重：１８８ｃｍ／８７ｋｇ国際Ａマッチ：８試合出