台風10号による熊本県内のスーパーなど商業施設の状況(29日午前2時現在)▼鶴屋百貨店・29日と30日休館▼サクラマチクマモト・29日と30日休館▼アミュプラザくまもと・29日と30日休館▼鮮ど市場（県内11店舗）・29日と30日全店で臨時休業▼ゆめマート・29日天草地域･人吉球磨地域で休店・30日八代･宇土･宇城･菊陽で休店（HPの店舗ごとに状況確認を）▼イオン・29日【臨時休業】錦店、天草店【11時