チャンネル登録者数116万人を超えるユーチューバー・シバター（38）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。平本蓮のドーピング疑惑について言及した。7月28日「超RIZIN3」のメインイベントで行われた朝倉未来VS平本蓮のフェザー級ワンマッチは、衝撃の1R138秒TKO決着で平本が勝利した。しかし試合後にネットで証拠音声データが投稿されるなど平本のドーピング疑惑が浮上した。総合格闘家の赤沢幸典は28日、自身のX（旧

◆平本蓮のドーピング疑惑についてYouTubeでも言及