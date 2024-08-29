サーモスは9月2日、アパレル小物を展開する新サブブランド「&ONDO(アンドオンド)」より12アイテムをサーモス直営店、公式WEBページ、その他ECサイトで発売する。&ONDO同社は長年にわたり、真空断熱技術を活用した製品で、「温かさ、冷たさ」といった温度による心地よさを提供してきた。今年、サーモスはブランド誕生120周年を迎える。今後は飲食シーンだけではなく、生活の中でさらなる「心地よさ」を提供していきたいと考