日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２９日、千葉市内で会見を開き、２６年Ｗ杯アジア最終予選の中国戦（５日、埼玉スタジアム）、バーレーン戦（１０日、リファー）に臨む選手２７人を発表した。フランス１部リーグのスタッド・ランス所属のＭＦ伊東純也が選出され、１月〜２月のアジアカップ以来、約半年ぶりの代表復帰となった。伊東はカタールでのアジア杯中、性加害疑惑が報じられ、代表から離脱。所属クラブに合流後、試合に復