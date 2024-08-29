熱愛が発覚した森本慎太郎（公式サイトより）8月28日、SixTONES・森本慎太郎と女優・森川葵が、『週刊文春 電子版』で交際を報じられた。記事によれば、2人は4月に放送されたドラマ『街並み照らすヤツら』（日本テレビ系）での共演を機に交際へ発展したという。『週刊文春』には、8月中旬にタイ旅行へ出かける森本と森川のツーショット写真も掲載されている。人気アイドルと売れっ子女優の熱愛は、ファンに衝撃を与えた。X（旧