元HKT48およびIZ*ONEの矢吹奈子（23）が29日、都内で、ファッション＆ライフスタイルの総合ネット通販サービス「SHEIN」とコラボした「SHEIN×Nako Yabuki商品発売記念発表会」に出席した。コラボのテーマは「Sewwt Autumn」。“妖精”の名で親しまれる矢吹の魅力でもあるキュートでチャーミングなガーリースタイルから、カジュアルスタイルまで全15種30アイテムを展開する。矢吹はSHEIN JAPAN 2024アンバサダーに就任。「普段から