◆米大リーグドジャース６―４オリオールズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、先頭打者本塁打となる４２号ソロを放ち、走っても２盗塁で、１９９８年Ａ・ロドリゲス（マリナーズ）以来史上２人目となる「４２―４２」（４２本塁打＆４２盗塁）をマークした。自身と愛犬・