JFAが会見で中国戦とバーレーン戦に臨むメンバーを発表森保一監督率いる日本代表は8月29日、千葉県内で2026年の北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選で戦う９月の中国戦戦（5日＝埼玉）、バーレーン戦（11日＝リファー）に向けたメンバーを発表した。MF伊東純也（スタッド・ランス）が復帰したい一方で、負傷のDF冨安健洋（アーセナル）、DF伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）らが選ばれなかった。今回のメンバーから漏