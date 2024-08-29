LE SSERAFIMが、新曲のパファーマンスでカムバックの雰囲気をより一層盛り上げた。29日0時、HYBEレーベルズのYouTubeチャンネルとSOURCE MUSICの公式SNSに、4thミニアルバムのタイトル曲「CRAZY」のミュージックビデオ予告映像第2弾が掲載された。今回の振り付けは、LE SSERAFIMが初めて挑戦するヴォーギング（Voguing）ダンスという点で、多くの関心を集めている。ヴォーギングとは、腕と足を直角にしてモデルのようにポーズを取