実りの秋、稲刈り進む田んぼ中国雲南省27日、雲南省尋甸回族イ族自治県の田んぼで収穫した稲を手に笑顔を見せる農家の人。（昆明＝新華社配信）【新華社昆明8月29日】中国雲南省尋甸回族イ族自治県金源郷では実りの季節を迎え、晴れた日に稲刈り作業が進められている。（記者/林碧鋒）実りの秋、稲刈り進む田んぼ中国雲南省27日、雲南省尋甸回族イ族自治県に広がる黄金色の田んぼ。（ドローンから、昆明＝新華社配信）実りの