「アイス界のダイヤモンド」と称されるほどの硬度で知られる井村屋の「あずきバー」が、まさかの超合金ロボ化。「超合金 あずきバーロボ」がバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、8月29日より予約受付を開始しました。……今日ってエイプリルフールじゃないよね？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「超合金 あずきバーロボ」はなんと変形が可能。約1/1のサイズであずきバーのフォル