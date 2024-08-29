アマゾン ウェブ サービス（AWS） ジャパンは8月27日、AWSクラウドへの移行による温室効果ガス削減に向けた取り組みに関する調査レポートを公開した。同調査は、同社の委託を受けてアクセンチュアが実施したもので、対象地域は、日本を含むアジア太平洋地域、米国・カナダ、欧州連合（EU）、ブラジルの4地域。昨年に使用電力100％を再生可能エネルギーに転換常務執行役員サービス& テクノロジー統括本部統括本部長 安田俊彦氏