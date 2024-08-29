イオンは10月1日から順次、規格外の野菜を活用した乾物「トップバリュ 国産素材の乾燥野菜」15品目と「トップバリュ グリーンアイオーガニック カラフルな野菜シート」6品目の合計21品目を発売する。イオン 規格外の野菜を使用した乾物21品目発売【関連記事】Pasco「野菜と果物の食パン 6枚スライス」9月1日発売、カゴメ「野菜生活100」を使用して野菜と果物の“優しい味わい”/敷島製パン規格外の野菜を使用した乾物。乾物は常温