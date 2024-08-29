日本サッカー協会は２９日、９月に開幕する２６年北中米Ｗ杯最終予選中国戦（５日、埼玉）、バーレーン戦（１０日、アウェー）に臨む日本代表メンバーを発表した。＊＊＊昨季限りで現役を引退した元日本代表ＭＦ長谷部誠が、森保ジャパンに“電撃入閣”した。最終予選に臨むコーチリストに名を連ねた。コーチ登録は名波浩、斉藤俊秀、前田遼一、長谷部の４人となった。山本昌邦・ナショナルチームダイレクターは「Ｉ