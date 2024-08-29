◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２９日・横浜）横浜スタジアムで予定されていたＤｅＮＡ戦は、午後１時３０分に中止が発表された。台風１０号の影響か、横浜市内も昼頃から雨脚が強くなっていた。予告先発はＤｅＮＡがジャクソン、阪神は才木だった。逆転Ｖを狙う阪神は２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）から始まった長期ロードで、９勝１３敗１分けと２年ぶりの負け越し。８月の負け越しも決まった。３０日・巨人戦（甲子園）